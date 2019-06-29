Кудрявцеву разнесли в пух и прах за "бабушкин" наряд
Недавно телеведущая отправилась вместе с подругами на отдых в Сингапур. Снимками из отпуска звезда делится в Instagram.
На одной из последних фотографий Лера Кудрявцева позирует вместе с сестрой и подругами на фоне достопримечательностей города. "Прилетели на встречу с подружками, которые живут в Цюрихе. Поближе не нашли места встретиться", – рассказала звезда подписчикам.
Многие пользователи обратили особое внимание на наряд телеведущей. Они назвали платье старомодным. "А платья-халаты такие были в моде 38 лет назад. У мамы такой наподобие был. Как будто в детство вернулась", "У моей мамы такой был, только красный и на пуговицах спереди", "А так модно? Банные тапочки и платье в цветок", – выразили мнение комментаторы.
Другим подписчикам, наоборот, понравился наряд Леры Кудрявцевой. "Все красотки! Молодые, активные, азартные, жизнерадостные!", "В любом виде Лера шикарная. От нее так и веет теплом и добротой", – встали на защиту телеведущей поклонники.
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