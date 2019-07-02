Кожевникова борется за здоровье детей
Знаменитость воспитывает троих сыновей – погодок Ивана и Максима, а также Василия, родившегося в 2017 году. Мария Кожевникова делится в соцсети фотографиями детей и рассказывает об их жизни.
В этот раз артистка сообщила, что столкнулась с болезнью отпрысков. Старшие заболели два года назад, с тех пор она безуспешно водила их по лучшим врачам-аллергологам, но прогресса не было.
"Два года каждый врач – а их было много, очень много, я же дотошная мать – говорил свое мнение, которое не совпадало с предыдущим. Не поверите, у нас даже анализы не сходятся в разных клиниках!" – поделилась Мария. Она отметила, что родителям трудно быть объективными в таких ситуациях.
Звезда уточнила, что у мальчиков были красные пятна, насморк и отеки. Затем к этим симптомам аллергии добавился кашель. Назначенное специалистами лечение не помогало – Ваня и Максим чувствовали себя плохо.
В заключение Кожевникова сообщила, что все же нашла хорошего врача. Он отменил предыдущие диагнозы и назначил другие исследования.
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