Раскрыт главный секрет успеха группы "Тату"

Музыкальный критик Олег Кармунин объяснил, почему группа "Тату" имела такой блистательный успех. Также он рассказал, что же стало причиной распада легендарного дуэта.



По мнению эксперта, группа "Тату" была собрана по всем правилам четкого продюсирования. Сначала во время кастинга отобрали Лену Катину, потом к ней присоединилась Юлия Волкова.

Вскоре появилась идея создать лесбийскую историю. "Нужен скандал, ведь просто хорошими песнями никого не проймешь", – отмечает Кармунин.

После этого песни Лены и Кати взлетели в русских чартах, а дальше стремительно разлетелись за пределы родины. Это был прорыв, так как до них никому не удавалось попасть на зарубежные радиостанции. ""Тату" стала самым успешным музыкальным проектом со времен Чайковского", – заявил музыкальный критик.

Но, к сожалению, интерес к дуэту угас также быстро, как и загорелся. Невозможно было продавать легенду про однополые отношения несколько лет подряд, а новых версий не рождалось.

"Все поняли, что "Тату" – выдуманная от начала до конца сказка. Зрителям стало неинтересно", – рассказал эксперт.

Но в России еще много лет этот проект всплывал у всех в памяти. "Как только начинался разговор про выход на международный рынок, слово "Тату" сразу начинало вертеться на языке", – вспоминает Кармунин.

По его словам, этот дуэт – это ошибка, на которой всем стоило поучиться. "Новый музыкант, который хочет покорить Запад, не должен, как продюсер "Тату" рассчитывать на быстрый хайп. Он должен быть готов работать вдолгую, годами продавливая мир под себя. И тогда мир постепенно прогнется под него", – подытожил критик.