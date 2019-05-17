Известная актриса без трусиков рассказала об изнасиловании
Снимок без нижнего белья знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Интимные места модель прикрыла рукой и цветком.
Таким образом отреагировала на решение запретить аборты в Алабаме (США). Соответствующий документ был принят законодательной ассамблеей штата и вчера подписан губернатором. Эта инициатива вызвала резкую критику многих звезд, к которым присоединилась и Эмили Ратаковски.
При этом больше всего артистку возмутило то, что, по ее мнению, нарушаются основные права человека. "На этой неделе 25 старых белых мужчин проголосовали за то, чтобы запретить аборты в Алабаме, даже в случаях инцеста и изнасилования", – приводит слова Эмили Ратаковски "Экспресс-газета".
Говоря о сексуальном насилии, она пояснила, что в штатах, которые пытаются запретить аборты, проживает наиболее высокий процент чернокожих женщин.
По словам Эмили Ратаковски, мужчины у власти пытаются навязать "телам женщин" свою волю, лишая их права отказаться от воспроизводства. "Это прямая атака на фундаментальные права человека, которые заслуживают женщины в США... Наши тела – наш выбор!" – написала Эмили Ратаковски.
Точку зрения модели в своих комментариях к ее посту поддержало множество знаменитостей. Но многие обратили внимание и на необычную форму протеста Эмили Ратаковски. В частности, на фото отреагировал официальный аккаунт известного порноресурса Pornhub. Этот комментарий с неприличным намеком собрал множество лайков.
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