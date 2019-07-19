Появилось фото со свадьбы Гигинеишвили и Оболенцевой

37-летний Резо Гигинеишвили и 35-летняя Надежда Оболенцева отказались от пышного торжества с журналистами и кучей гостей. Они ограничились регистрацией в Кутузовском ЗАГСе Москвы, уточняет StarHit.
Оболенцева опубликовала в Instagram фотографию, предположительно, сделанную на свадьбе. Надежда запечатлена в элегантном белом платье с открытыми плечами, а на правой руке Резо поблескивает обручальное кольцо. Новоиспеченных супругов поздравили Оксана Лаврентьева, Яна Рудковская, Александра Савельева, Екатерина Одинцова, Анна Чиповская и другие знаменитости.
"Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные – выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома – будущего семейного очага", – говорила о свадьбе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой бизнес-леди Ольга Слуцкер.
Отношения Резо и Надежды начались в 2018 году. Сначала влюбленные не афишировали свой роман, но потом вместе появились на фестивале "Кинотавр". Для обоих этот брак стал третьим.
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