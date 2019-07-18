"Съемок нет!": Повереннова пожаловалась на трудную судьбу

Многим российским актерам – в том числе и Дарье Поверенновой – часто пишут, что они ничего не делают, а только отдыхают. На самом деле это не так. Часто артист становится невостребованным и ломает голову, как прокормить семью. В такой ситуации трудно не впасть в депрессию и сохранить лицо.
"Мы не получаем процентов с показа, как в Америке, к примеру. Поэтому ты работаешь – ты зарабатываешь, съемок нет, спектаклей нет! И я уважаю своих коллег, которые в непростые профессиональные периоды находят в себе силы продолжать жить, двигаться вперед, осваивать что-то новое, путешествовать, учиться, а не сидеть в четырех стенах или жаловаться на судьбу!" – написала звезда в Instagram.
В профессии актера, продолжила Дарья Повереннова, многое не связано с талантом: важно, понравился или нет конкретный человек режиссеру и съемочной группе. Она попросила подписчиков поддерживать артистов, а не набрасываться на них с критикой.
В России большая проблема – нет профсоюза, который бы защищал права актеров. Дарья Повереннова подчеркнула: такая организация дала бы возможность тем, кого не зовут сниматься в картинах, не беспокоиться о завтрашнем дне.
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