Подтянутая Дарья Повереннова засветила стройные ноги

Дарья Повереннова опубликовала на своей странице в Instgram новый пост. На данный момент актриса отдыхает в Индии со свои мужем, откуда щедро делится различными фотографиями.

В кадре артистка сняла себя в зеркало. Она позирует в спортзале на беговой дорожке. Она рассказала, что ей поступил вопрос, бегает ли она в путешествии. "Бегать по улице в температуру 32-35 градусов невозможно. Круто, что в отеле есть спортзал с хорошими беговыми дорожками", – поделилась знаменитость.

Также Дарья добавила, что они с супругом застали самоотверженных бегунов в 5 утра. Но сами повторить это не захотели.

Поклонники одобрили любовь Поверенновой к спортивному образу жизни, а также стали писать ей лестные комплименты. "Какая же вы молодец", "Вы мне очень нравитесь как актриса и просто как человек", "Какие ножки! Красотка!", "Вы у нас незаменимая", "Фигура вау", – восторгались ошеломленные фанаты.

"Дашенька, вашему энтузиазму стоит позавидовать!", – отметил пользователь Сети.



К слову, некоторые не упустили возможности сказать очередную гадость. "Прям как подросток выглядите!", – иронично подметил злопыхатель.

