Обеспокоенный Сергей Лазарев предупредил об опасности

На записи исполнитель рассказывает, что в Сети распространяется ролик с его участием, в котором говорится о грандиозном розыгрыше. Певец предупреждает, что не имеет к этому никакого отношения – это дело рук мошенников.
Он признается, что в свое время сам создал это видео, но тот марафон был бесплатным, публиковался на его официальной странице и, более того, завершился месяц назад. Победитель в этом гиве тоже давно объявлен.
"Сейчас же этот мой ролик используют мошенники, они используют мое имя, они подделали аккаунты в социальных сетях и рассылают рекламу с роликом и просьбой пройти опросы, после которых вам сулят большие суммы денег, но сначала вы должны им перевести некую сумму, дабы проверить номер вашей карты!" – продолжил негодующий Лазарев.
"Умоляю, не ведитесь! Это обман!" – призывает Сергей доверчивых фолловеров.
Также он отметил, что никогда не стал бы требовать финансовых вложений от фанатов. По словам артиста, он очень дорожит поклонниками и никогда бы так с ними не поступил.
Напомним, подобные инциденты случались и с другими звездами российского шоу-бизнеса. Проходимцы использовали в корыстных целях фейковые ролики с участием Максима Галкина и Леры Кудрявцевой.
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