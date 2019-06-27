Салтыкова призналась в страшной зависимости
Ирина Салтыкова не занимается спортом, употребляет алкогольные напитки и курит. Певица ошарашила откровенным признанием ведущую программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Салтыкова выглядит прекрасно. Секретами попросила поделиться певицу журналистка. Оказалось, никаких тайн у артистки нет. Кроме того, что Ирина принципиально не пользуется уколами красоты, которые так любят звезды.
"Не хочу. Считаю этой ерундой. Предпочитаю маски, массаж. При этом я совсем не занимаюсь спортом. Курю и пью даже иногда. Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек", – заявила певица.
Ирина Салтыкова живет за городом, в коттеджном поселке. Перед сном артистка обязательно выходит на прогулку. Возможно, в этом и заключается секрет ее молодости.
Певица также рассказала, почему культовый режиссер Алексей Балабанов выбрал ее на роль в картине "Брат-2". Ирина Салтыкова отметила, что он был очень мудрым человеком и всегда знал, чего хочет от актеров.
Артистке Балабанов заявил, что никого, кроме нее, в этом образе не видит. При этом он сразу сказал съемочной бригаде, что "Брат-2" – коммерческий проект, пишет Teleprogramma.pro.
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