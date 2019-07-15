"Муха Си-Си": Тарзан озадачил снимком в бюстгальтере

Сергей Глушко любит шутки с эротическим подтекстом. Шоумен, более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram снимок с завязанными бюстгальтером глазами.

Имя дамы, оставшейся топлесс благодаря шутке Сергея Глушко, шоумен не разглашает. Верхняя часть купальника – красная в белый горошек – закрывает глаза артиста и делает его похожим на стрекозу. Но у самого Тарзана другое мнение.

"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для эротоманов", – пояснил в подписи к фотографии артист.

Подписчиков Сергея Глушко, естественно, больше всего заинтересовало, у кого же шоумен позаимствовал предмет туалета. Большинство предположили, что это часть купальника супруги артиста Наташи Королевой. Фолловеры переживали, что певица из-за странных шуток супруга осталась голой.

Хотя, если даже бюстгальтер Сергей Глушко снял с жены, она едва ли особо по этому поводу переживала. Наташа Королева частенько поддерживает супруга в его выходках "на грани фола". Да и сама не прочь сняться в стиле ню – что недавно и продемонстрировала подписчикам, сделав стойку на голове голышом, напоминает "Пятый канал".

Недавно стало известно, что у Сергея Глушко открылся кулинарный талант, и он хозяйничает на кухне в звездном семействе. Наташа Королева жалуется, что муж жестко контролирует ее питание. Глушко уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой.

