"Муха Си-Си": Тарзан озадачил снимком в бюстгальтере

Имя дамы, оставшейся топлесс благодаря шутке Сергея Глушко, шоумен не разглашает. Верхняя часть купальника – красная в белый горошек – закрывает глаза артиста и делает его похожим на стрекозу. Но у самого Тарзана другое мнение.
"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для эротоманов", – пояснил в подписи к фотографии артист.
Подписчиков Сергея Глушко, естественно, больше всего заинтересовало, у кого же шоумен позаимствовал предмет туалета. Большинство предположили, что это часть купальника супруги артиста Наташи Королевой. Фолловеры переживали, что певица из-за странных шуток супруга осталась голой.
Хотя, если даже бюстгальтер Сергей Глушко снял с жены, она едва ли особо по этому поводу переживала. Наташа Королева частенько поддерживает супруга в его выходках "на грани фола". Да и сама не прочь сняться в стиле ню – что недавно и продемонстрировала подписчикам, сделав стойку на голове голышом, напоминает "Пятый канал".
Недавно стало известно, что у Сергея Глушко открылся кулинарный талант, и он хозяйничает на кухне в звездном семействе. Наташа Королева жалуется, что муж жестко контролирует ее питание. Глушко уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой.
Популярные темы форума
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Ищу женщину онанистку
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Как убрать дряблость с ног
Люблю мужа сестры
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Сняла трусы в метро!
Ребенку 3 года, что дарить?
Заставляет худеть
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку