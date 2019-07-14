"Неуважение к людям": Нетребко возмутила дерзкой выходкой
Накануне певица устроила сюрприз для бывшего интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса. Звезда появилась на праздничном ужине в карнавальной маске и спела отрывок из классического произведения.
Во время исполнения Анна Нетребко забралась на стол, чем вызвала всеобщие аплодисменты. Видеозапись с банкета появилась в социальных сетях. "Андреас – потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все!", – подписала ролик артистка.
Некоторые пользователи не оценили поведение певицы во время банкета. По их мнению, исполнительнице не следовало вставать ногами на стол. "Господь не одобряет, когда ногами на стол, где пища стоит", "А разве можно ходить по столу в обуви, где лежит еда? По крайней мере, неуважение к людям и еде", – заявили подписчики.
На недовольные комментарии поспешила ответить Анна Нетребко. "Господь пищу убрал оттуда. Там только пустые стаканы", – отметила она. Артистку поддержал исполнитель Филипп Киркоров. "Все как мы любим!", – написал певец.
Звезда получила проблемы со здоровьем из-за диеты
Артист поговорил с журналистами
Телеведущая защитила наследницу
Певица прервала молчание
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
Страпон
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как назвать собаку?
Жена алкоголичка
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Хочу забеременеть в тайне от него
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
я люблю сексуальных
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Как?
Очень навязчивый