Жуткие паразиты забрались под кожу Асмус
В личном Instagram знаменитость рассказала, что 10 лет назад во время съемок гример, нанося ей макияж, использовал кисти, которыми "красил" других артистов. В итоге Кристину Асмус заразили несколькими видами подкожных клещей, которые вызвали серьезные воспаления.
"На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем чем только можно 💊 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала артистка.
В конце концов звезда выздоровела благодаря дешевому антисептику. Теперь Кристина Асмус внимательно относится к своей коже. По словам знаменитости, в стараниях обезопасить себя она выглядит сумасшедшей.
Последние 10 лет Кристина Асмус пользуется только минеральной косметикой, а тональный крем наносит исключительно во время съемок и выходов в свет. "Не даю никому из гримеров прикасаться руками к коже лица (только через салфетки)))), на съемках пользуюсь только своей косметикой и кистями; сама постоянно обновляю кисти для лица и начищаю их по 7 раз в день", – поведала артистка.
Звезда вообще не посещает косметолога, не умывается водой из-под крана, а также обеззараживает лицо по несколько раз на день. На этом "ритуалы" Кристины Асмус не заканчиваются: она постоянно обрабатывает экран смартфона антибактериальными салфетками и обрызгивает спиртом подушку в поезде.
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