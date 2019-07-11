Украинцы оттоптались на детях после издевательства над инвалидом Самойловой
Киев влез в очередной скандал – теперь с детским Евровидением. Юным артистам, когда-либо выступавшим в России, запретили участвовать в конкурсе. Не пускают даже тех, кто планировал спеть на российской сцене – а также тех, кто прошел отбор, но сам отказался. То есть, у "правильных" представителей Незалежной даже мысли о концертах на территории России быть не должно.
"Мало Украине было скандала с Maruv на Евровидении, они теперь хотят еще и детей втянуть в эту политическую историю. Раньше они "карали" только российских участников за посещение Крыма – как это было с Юлией Самойловой. А теперь они собственных детей на конкурс не пускают за выступления в России. Какой-то паноптикум", – комментирует рещение Киева эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Впрочем, эксперт не советует и российским детям участвовать в Евровидении. "Где гарантия, что там не начнут целоваться мальчики с мальчиками и девочки с девочками под аплодисменты публики, как это было на взрослом Евровидении? Да и вообще я против участия детей в соревновательных конкурсах. У них слабая психика – и поражения на таких конкурсах очень сильно по ним бьют. Но кто об этом думает? – взрослым, как видно, на это наплевать", – заключил Вадим Манукян.
Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении. Киев не остановило то, что на взрослый конкурс, который прошел весной, никто из украинцев так и не поехал - все прошедшие отбор, в том числе победительница MARUV отказались из-за запрета выступать в России.
А в 2017-м Украина, принимавшее в тот год песенный конкурс, не пустила в страну российскую участницу Юлию Самойлову – за то, что она посещала Крым. В результате Незалежную оштрафовали на 150 тысяч евро. Новый скандал вокруг детского Евровидения, которое пройдет в польском городе Гливице 24 ноября, может дорого обойтись Киеву.
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