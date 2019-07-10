Запрет на "Евровидение": Украина больно отлупила своих детей
Решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Теперь юные украинцы, выступавшие в России, не смогут представлять страну на детском "Евровидении".
Согласно местным законам, оргкомитет НОТУ имеет право отказать ребенку в отборе, отстранить его или отменить результаты в случае, если он выступал на российских концертах после 1 января 2014 года или планирует это сделать, передает телеканал "360". Решение об изменении регламента было принято после случая с певицей Maruv. Артистка должна была представить свою страну на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве.
Напомним, победительница украинского национального отбора Maruv шокировала зрителей отказом от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт. Ее примеру последовали и другие украинские артисты, в итоге стране пришлось отказаться от участия в международном песенном конкурсе.
Напомним, представитель России Сергей Лазарев со своей песней Scream занял третье место на "Евровидение-2019". Второе место досталось итальянскому певцу Мамуду. Трансляцию конкурса посмотрели 182 миллиона человек. Победителем был признан голландский исполнитель Дункан Лоуренс.
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