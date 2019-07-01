"Рассказ горничной": Чехова сделала постыдное признание
Анфиса Чехова делится с подписчиками фотографиями из очередного путешествия. На этот раз звезда с шиком отдыхает в Арабских Эмиратах. Помимо красивых снимков, телеведущая решила выложить длинный пост о том, как она всю свою жизнь любила комфорт, хоть выросла и в простой семье.
Так, в детстве знаменитости приходилось ходить в походы, что ее очень напрягало – отсутствие нормально душа, жизнь в палатках и прочие прелести жизни на природе никогда не были близки Чеховой. Теперь же она может полноценно отдохнуть и вдоволь насладиться роскошью и комфортом. Телеведущая даже призналась, что зависима от этих вещей.
"Я настолько зависима от красоты и комфорта, что не стану ужинать в ресторане, где нет уютного столика с красивым видом, а интерьер кажется мне удручающим", – категорично заявила она.
Пользователи не пришли в восторг от такой "речи". Многие пристыдили Чехову за подобные высказывания, отметив, что комфорт в жизни. – не самое главное, тем более тогда, когда ты можешь себе его позволить уже очень давно.
"Много на земле людей живут без повышенного комфорта и души у них намного чище чем у Вас. Всё когда-нибудь заканчивается....", "Рассказ горничной, лезущей в высшее общество... презирающей себе подобных...", – пишут возмущенные поклонники.
Ранее Чехова рассказала, в каком шикарном отеле в Дубае она остановилась. По словам звезды телеэкранов, на территории гостиницы есть все, что необходимо для полноценного отдыха, поэтому ее можно и вовсе не покидать.
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