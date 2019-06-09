Алибасов получил зловещее предупреждение после собственных похорон
Максимова рассказала, что продюсер действительно устраивал себе поминки. Шоумен переоделся, приклеил себе усы и бороду и сел среди якобы скорбящих гостей. Бари Алибасов внимательно наблюдал, как присутствующие прощаются с ним.
При этом в поминальном зале стояла урна будто бы с прахом продюсера. Виктория Максимова отметила, что ее бывший супруг смерти не боялся.
Меж тем, по ее словам, после фальшивых похорон Бари Алибасову было дано зловещее предупреждение. Уже дома с шоуменом произошло странное: под ним обломалась железная ножка кресла. Бари Алибасов упал и расшибся.
"Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял, что с таким не шутят", – рассказала Максимова в программе "Звезды сошлись" телеканала НТВ.
Напомним, ранее известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасов репетировал свои похороны. В Instagram Жорин опубликовал несколько кадров с фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал всех знакомых на поминки в крематорий и даже лег в гроб.
Добавим, что в ночь на 5 июня шоумена госпитализировали. Продюсер отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Врачи погрузили звезду в медикаментозный сон.
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