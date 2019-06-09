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Шоу-бизнес

Попросил отец: Кожевникова сменит фамилию старшему сыну

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com.
Звезда сериала "Универ" похвасталась успехами старшего сына. Мария Кожевникова также завила, что планирует поменять мальчику фамилию.

Продолжение: "Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
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В личном Instagram артистка опубликовала фото наследника с кубком. Ниже Мария Кожевникова написала, что ее старшего сына Ваню признали лучшим нападающим футбольного матча.

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Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

"Вот так выглядит третье место, но лучший нападающий турнира💪🏻 Поддержите Ванька, очень сильно расстроился наш капитан команды. Забил все 4 гола против 5 команды, которая заняла 1 место. Очень старался... 😓😥 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила Мария Кожевникова.

Пользователи Сети поинтересовались, какая фамилия у детей артистки. Мария рассказала, что ее сыновья, как и ее муж, – Васильевы.

После она поведала, что по просьбе своего отца собирается поменять фамилию старшему сыну. Сделать это Мария Кожевникова планирует, когда мальчику исполнится 16 лет. По словам артистки, Иван, возможно, будет носить двойную фамилию.

"Просто у дедушки нет, кто бы продолжал фамилию, а в нас столько сделал, чтобы ее прославить . Муж не против)", – поведала Мария Кожевникова.

Автор: Руслана Алексеева9 июня 2019, 13:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной

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