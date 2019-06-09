Попросил отец: Кожевникова сменит фамилию старшему сыну
В личном Instagram артистка опубликовала фото наследника с кубком. Ниже Мария Кожевникова написала, что ее старшего сына Ваню признали лучшим нападающим футбольного матча.
"Вот так выглядит третье место, но лучший нападающий турнира💪🏻
Поддержите Ванька, очень сильно расстроился наш капитан команды. Забил все 4
гола против 5 команды, которая заняла 1 место. Очень старался... 😓😥 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",
– отметила Мария Кожевникова.
Пользователи Сети поинтересовались, какая фамилия у детей артистки. Мария рассказала, что ее сыновья, как и ее муж, – Васильевы.
После она поведала, что по просьбе своего отца собирается поменять фамилию старшему сыну. Сделать это Мария Кожевникова планирует, когда мальчику исполнится 16 лет. По словам артистки, Иван, возможно, будет носить двойную фамилию.
"Просто у дедушки нет, кто бы продолжал фамилию, а в нас столько сделал, чтобы ее прославить . Муж не против)", – поведала Мария Кожевникова.
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