Отравленного Алибасова изнасиловали двое мужчин

Бари Алибасова опоил и изнасиловал актер алма-атинского Театра юного зрителя. Историю в одном из давних интервью рассказал сам известный продюсер.

Бари Алибасову пришлось как-то отвечать на вопрос, пробовал ли он заняться сексом с мужчиной. Скользкую тему затронул киевский журналист Дмитрий Гордон, гостем которого Алибасов был в 2009 году.

Продюсер даже не попробовал отвертеться, а рассказал об инциденте, который произошел, когда Бари Алибасов уже был популярным.

"Вообще я в юности почему-то был никому неинтересен. А потом, когда я уже стал более-менее популярен, много раз домогались, много раз... Меня изнасиловал (ну, я не знаю – это секс с мужчиной или нет?) актер алма-атинского ТЮЗа. Причем я был так пьян, как не был ни разу в жизни. Я ничего не помню. Меня тошнило, я блевал и помню, что он со мной что-то делал", – рассказал Бари Алибасов.

По словам продюсера, он даже не может вспомнить, каким образом он оказался в том студенческом общежитии. А к концу интервью насильников-актеров стало уже двое. Бари Алибасов утверждал, что его споили до состояния отравления сознательно – чтобы воспользоваться его беспомощным состоянием, пишет "Экспресс-газета".

Сейчас отравившегося жидкостью для промывки труб Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии. Врачам надо необходимо понять, какие изменения происходят с ожогами и язвами в пищеводе пациента. Состояние продюсера по-прежнему тяжелое, он проведет в больнице не меньше месяца.

