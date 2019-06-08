Бузову унизили на премии МУЗ ТВ
Ольге Бузовой не помог даже феерический перфоманс на красной дорожке премии МУЗ ТВ, куда певица въехала в карете, запряженной верблюдами. Хотя во время церемонии и концерта зал ее бурно поддерживал, тарелки раздавали другим звездам российского шоу-бизнеса.
Более десятка наград вручили в этот вечер российским артистам. Лучшей исполнительницей признана Светлана Лобода, а лучшим исполнителем стал Филипп Киркоров. Посмертной награды "За вклад в развитие хип-хоп музыки" был удостоен Кирилл Толмацкий (Децл).
Киркоров стал первым и в номинациях "Лучшая песня" и "Лучший дуэт". Три награды получил Егор Крид. На этом празднике оставшаяся без тарелки Ольга Бузова могла почувствовать себя чужой – если бы не теплый прием зрителей.
Не отставали от зала и ведущие премии – Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва и Михаил Галустян. Они держали зал в тонусе на протяжении семи часов. Тут им также помогла Ольга Бузова – в ее адрес постоянно сыпались шутки, пишет Woman.ru.
Недавно Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре скандала. Он начался с рассказа Ксении Собчак о просьбе известного дизайнера к Бузовой – не носить вещи его бренда. Обе телеведущие в итоге ввязались в заочную битву в соцсетях, обвинив друг друга во всех смертных грехах.
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