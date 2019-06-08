Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
По словам Жорина, таким образом он хотел поддержать продюсера. Адвокат добавил, что он сейчас не находится в России, поэтому лишен возможности прийти в больницу к Алибасову.
Правозащитник убежден, что когда продюсер выйдет из медикаментозного сна, то прочитает резонансный пост в Instagram и посмеется. По мнению Жорина, легендарный продюсер переживет еще многих своих завистников, передает РИА Новости.
Ранее известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасов репетировал свои похороны.
В Instagram Сергей Жорин опубликовал несколько кадров с фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал всех знакомых на поминки в крематорий.
Продюсер лег в гроб и заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.
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