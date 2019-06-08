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Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу

Фото: www.globallookpress.com
Известный адвокат Сергей Жорин нашел оправдание своему поступку, который многие россияне посчитали возмутительным. Он рассказал, зачем выложил в Сеть фотографии с репетиции похорон Бари Алибасова. 
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По словам Жорина, таким образом он хотел поддержать продюсера. Адвокат добавил, что он сейчас не находится в России, поэтому лишен возможности прийти в больницу к Алибасову.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Правозащитник убежден, что когда продюсер выйдет из медикаментозного сна, то прочитает резонансный пост в Instagram и посмеется. По мнению Жорина, легендарный продюсер переживет еще многих своих завистников, передает РИА Новости.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасов репетировал свои похороны.

В Instagram Сергей Жорин опубликовал несколько кадров с фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал всех знакомых на поминки в крематорий.

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Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin)

Продюсер лег в гроб и заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Жорин вроде бы умный мужик, а ведет себя как то странно. Ничего смешного в этом нет. Похорны- это не веселое мероприятие.
1

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