Дима Билан сделал шокирующее признание о своем будущем
Дима Билан побил Лободу, Киркорова и Ани Лорак, выиграв премии МУЗ-ТВ 2019 в номинации "Лучшее видео" на песню "Молния". В кулуарах торжественной церемонии певца поймали журналисты.
Билан рассказал, что уже лучше чувствует себя – недавно он перенес тяжелый перелом. Более того, теперь он консультируется по поводу своего будущего с профессионалами. В частности, у исполнителя есть личный астролог.
По словам Димы Билана, теперь он знает свою судьбу – эксперт предсказал, что певец станет композитором. Артист склонен этому верить, поскольку интерес к написанию музыки у него возник давно. Но пока включать композиции собственного сочинения в свой репертуар Билан не спешит.
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