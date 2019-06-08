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Дима Билан сделал шокирующее признание о своем будущем

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Дима Билан пообщался с журналистами в кулуарах на премии МУЗ-ТВ 2019 и сделал неожиданное признание. Оказывается, исполнитель знает, что ждет его в будущем. 
прочитано 251 раз

Дима Билан побил Лободу, Киркорова и Ани Лорак, выиграв премии МУЗ-ТВ 2019 в номинации "Лучшее видео" на песню "Молния".  В кулуарах торжественной церемонии певца поймали журналисты.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Билан рассказал, что уже лучше чувствует себя – недавно он перенес тяжелый перелом. Более того, теперь он консультируется по поводу своего будущего с профессионалами. В частности, у исполнителя есть личный астролог.

По словам Димы Билана, теперь он знает свою судьбу – эксперт предсказал, что певец станет композитором. Артист склонен этому верить, поскольку интерес к написанию музыки у него возник давно. Но пока включать композиции собственного сочинения в свой репертуар Билан не спешит. 

По-исполнитель также рассказал, что его увлекает китайская философия – ба-цзы. Разновидность фен-шуй помогает предсказать судьбу по дате рождения. Билан уверен, что эта практика очень выручает его в жизни, правда подробностей не уточнил.

Кроме того, Билан поделился с порталом Teleprogramma планами на лето. По его словам, он собирается покататься на лодке по Средиземному морю и посетить концерты в Лондоне. 
8 июня 2019, 08:23

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