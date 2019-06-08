Дочка нашла замену Кудрявцевой
Точную копию Леры Кудрявцевой принес Машеньке личный стилист телеведущей Макс Гор. Где купил такое чудо, Макс не признается, только отшучивается.
Теперь Лера Кудрявцева может спокойно отправляться в командировку – девочке будет, с кем поиграть. Есть опасность, что кукла долго не протянет: 10-месячная дочь Кудрявцевой и Игоря Макарова любит жевать игрушки.
Лера Кудрявцева долго скрывала лицо дочери. Однако 1 июня, в День защиты детей, фанаты наконец увидели Машу во всей красе. Поклонники восторгаются девочкой, называют ее кокеткой и куколкой.
Фанаты обсуждают, на кого же из родителей Маша похожа больше. Лера Кудрявцева раньше говорила, что девочка растет копией своего папы – хоккеиста Игоря Макарова. Спортсмен также недавно поделился кадром с подросшей Машей. Однако лица ребенка на снимке видно не было, пишет "7Дней".
Недавно Лера Кудрявцева стала участницей международного скандала.Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую в подкупе вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал в отставку после обвинений в коррупции. Стало известно, что распускается кабинет министров страны.
Лера узнала о разразившемся скандале из прессы и пришла в бешенство.
Ее версия событий не выдерживает критики
Легендарная российская рок-группа выступит в клубе "ГлавClub Green Concert"
Ядовитое средство не имеет запаха
Артист не выступит на церемонии
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
Мастурбирую во время секса
Хочу уехать из России.
Оральный секс
Хочу замуж
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Вещи из секондхенда
Должна ли я содержать мать?
В каком возрасте мужик взрослеет?
Подруга увела моего мужа.
марина рыгает на уроках и мешает мне
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Мужчина меня не уважает
Прямолинейнвая подруга
Должен отслужить в армии
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Можно ли завидовать сестре родной?
Зачем скрывать своих детей?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Не обрадовался подарку