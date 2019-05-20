Уехавшую Леру Кудрявцеву заменили Ольгой Орловой

Лера Кудрявцева взяла отпуск и отправилась в солнечный Майами с молодым мужем Игорем Макаровым и их дочкой Машей. Однако съемки должны продолжаться, поэтому популярной ведущей нашли замену.

Лера Кудрявцева ведет два ток-шоу на "четвертой кнопке". Речь идет о передачах "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись!". Нашли ли замену для первого шоу, неизвестно, зато уже ясно, кто стал соведущей Оскара Кучеры.

Вместе с шоуменом общаться со знаменитостями пригласили Ольгу Орлову. Звезда группы "Блестящие" уже несколько лет позиционирует себя как телеведущую, в частности на ТНТ она ведет скандально известное реалити-шоу "Дом-2".

О том, что Орлова появилась в передаче вместо Кудрявцевой, стало известно от самой певицы. На своей официальной страничке в Instagram она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с планшетом на фоне заставки ток-шоу.

"Как известно, за друга можно не только постоять, но и поработать! Пока молодая мамочка Лера Кудрявцева дразнит нас пляжными фотками, я могу об отпуске только помечтать. Наслаждайся солнышком, дорогая @leratv! Только недолго.🙏🏼Я подежурю за тебя. Должен же кто-то в стране работать!😂" – высказалась Ольга.

У Леры есть серьезный повод не приходить на работу. Накануне, 19 мая, у нее был день рождения. Блондинку поздравили друзья и коллеги. "Леруся! С днем рождения! Будь счастлива и любима! Целую!" – пожелал Сергей Лазарев. "С днем рождения, дорогая! Улыбайся всегда! Самого большого счастья тебе!" – присоединился к поздравлениям Влад Топалов.

"Лерыч, а у тебя день рождения что ли? Я тебя поздравляю! Желаю следовать и дальше своему предназначению, чтобы близкие тебя только радовали, а жизнь преподносила только приятные сюрпризы! Люблю тебя", – обратилась к Лере Кудрявцевой ее коллега Анфиса Чехова.