Спутал с йогуртом: семья Алибасова подает в суд на производителя "Крота"
Семья Алибасова убеждена, что в отравлении известного продюсера виновен производитель "Крота". У Бари Алибасова плохое зрение, а в тот вечер, когда произошло несчастье, он был без очков. Бутылка с ядовитым средством для очистки труб внешне напоминает упаковку, в которой продают йогурт, а ее содержимое не имеет выраженного химического запаха.
Кроме того, упаковка не снабжена дополнительным фиксатором крышки, как у других опасных для организма веществ. Семья Алибасова убеждена, что все эти факторы стали причиной того, что вечером 4 июня продюсер глотнул из бутылки и в результате получил серьезные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей.
"Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа" – производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб", – сообщил редакции "Дни.ру" PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
В ночь на 5 июня известного артиста доставили в больницу. Музыкант отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Состояние звезды оценивается как тяжелое.
По словам директора, в ближайшее время будет определена сумма компенсации ущерба, причиненного здоровью Алибасова. После этого иск направят в суд. Семья Алибасова надеется, что этот процесс убережет многих людей – и особенно детей – от таких трагических случайностей.
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