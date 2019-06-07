Стало известно об ухудшении состояния Алибасова
PR-директор музыканта Вадим Горжанкин заявил, что Бари Алибасов дышит самостоятельно, однако по-прежнему остается в состоянии медикаментозного сна. По его словам, известие о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких – ложное.
"Представитель артиста назвал враньем сообщения об ухудшении состояния продюсера. Бари Алибасов дышит самостоятельно", – приводит слова PR-директора "Говорит Москва".
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что продюсеру стало значительно хуже. "Состояние Бари Алибасова ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – написали журналисты.
Напомним, в ночь на 5 июня известного артиста доставили в больницу. Музыкант отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Состояние звезды оценивается как тяжелое.
После трагического известия супруге исполнителя понадобилась помощь медиков. По словам специалистов, у Лидии Федосеевой-Шукшиной обострилась болезнь сердца. За продюсером присматривает сын.
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