"Потеряна изюминка": Меньшову обвинили в копировании Алентовой
На днях теледива побывала у стилиста. В социальной сети она поделилась полученным результатом. Мастер Слава Гордеев сделал ей короткую стрижку. "Ну, погнали! Снова волосы растить!" – подписала снимок звезда.
Поклонникам пришелся по душе новый имидж Юлии. "Красотища какая, упасть – не встать!", "Хороша! Свежа, по-летнему легка!", "В Вашем случае не стрижка Вас украшает, а Вы ее", – сделали искренние комплименты фанаты.
Многие увидели схожесть Юлии с родительницей. "С этой стрижкой так на маму похожи!" – отметила подписчица.
"Просто копия Алентовой", – высказался пользователь Сети.
Аудитория сказала и теплые слова о карьере телеведущей. "Скучаю, не видя Вас в программах. На мой вкус – потеряна изюминка! Смотреть без Ваших потрясающих рассказов неинтересно!" – посетовала обожательница.
Отметим, что Юлия вскоре представит зрителям проект под названием "Камера. Мотор. Страна". Он будет посвящен любимым советским фильмам.
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