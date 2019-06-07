Разборки "Русфонда" с семьей Фриске вышли на новый уровень
Наследники певицы должны вернуть благотворительному обществу "Русфрнд" 21 миллион рублей. Часть погасили за счет продажи доли загородного дома Жанны Фриске – на счета общества перевели чуть менее восьми миллионов рублей. Деньги внес шоумен Дмитрий Шепелев, который является отцом ребенка артистки.
Оставшуюся часть долга обязаны выплатить мать и отец Жанны. Руководство "Русфонда" готово пойти навстречу родителям певицы. Они рассматривают другие варианты компенсации. Например, предлагается на время передать права на имя и изображение певицы в счет покрытия долга.
Также благотворители хотят получить смежные авторские права Жанны Фриске на клипы и песни. "Русфонд" сможет использовать их на свое усмотрение, например, проводить благотворительные акции с использованием имени Жанны Фриске.
Фонд уже рассматривает этот вариант выхода из сложившейся ситуации. Переговоры сторон идут со скипом, с родственниками Жанны Фриске сложно договориться. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
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