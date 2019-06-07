Обнародованы снимки с репетиции похорон Бари Алибасова
В Instagram Сергей Жорин опубликовал несколько кадров с фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал всех знакомых на поминки в крематорий.
Продюсер лег в гроб и заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.
Жорин отметил, что жизнь Алибасова "разделилась на две части – до "Крота" и после". Юрист уверен: тот переживет всех недоброжелателей.
"Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров, Бари. С днем рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно", – написал Жорин под снимками.
Ранее адвокат заявил, что входит в число наследников Алибасова. Что именно полагается Жорину в случае смерти продюсера – неизвестно.
Напомним, что Бари Алибасов был доставлен в одну из московских больниц. Продюсер выпил средство для промывки труб. Близкие знаменитости сообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли и отравился. Шоумен получил сильные ожоги внутренних органов. Медики погрузили Бари Алибасова в медикаментозный сон.
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