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Максим Галкин проболтался о новом романе

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин выложил в своем Instagram новый пост. Шоумен впервые сделал то, о чем раньше не мог и подумать.
прочитано 1194 раза

Под фото пародист сделал неожиданное признание. У него появилось новое непредвиденное увлечение. Он начал читать женские романы.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Все началось с того, что его подруга попросила написать отзыв о своей книге. "Я принёс её домой, положил на кухне, и пока собирался её прочесть, женская часть обитателей нашего шумного домашнего хозяйства в составе домоправительницы, няни и помощницы по очереди попросили взять почитать", – рассказывает Галкин.

Увидев такой ажиотаж к произведению, Максим тоже решил за нее взяться. Все три женщины отметили, что книжка хорошая, но не для него. Это ужасно разожгло любопытства мужа примадонны, и он тут же приступил к чтению.

Подписчики увидели в посте пиар чистой воды. "Максим – мастер скрытой рекламы!",  "Аж почитать захотелось",  "Заинтриговали", – без конца писали поклонницы.

"Все ваши подписчицы пойдут и купят книгу. Только вопрос теперь в том , а хватит ли их в магазинах", – задумалась фанатка.

Отметим, книга называется "Дневник на двоих". Ее автор Надежда Дягилева.

Автор: Екатерина Плискина6 июня 2019, 19:56
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