Максим Галкин проболтался о новом романе
Под фото пародист сделал неожиданное признание. У него появилось новое непредвиденное увлечение. Он начал читать женские романы.
Все началось с того, что его подруга попросила написать отзыв о своей книге. "Я принёс её домой, положил на кухне, и пока собирался её прочесть, женская часть обитателей нашего шумного домашнего хозяйства в составе домоправительницы, няни и помощницы по очереди попросили взять почитать", – рассказывает Галкин.
Увидев такой ажиотаж к произведению, Максим тоже решил за нее взяться. Все три женщины отметили, что книжка хорошая, но не для него. Это ужасно разожгло любопытства мужа примадонны, и он тут же приступил к чтению.
Подписчики увидели в посте пиар чистой воды. "Максим – мастер скрытой рекламы!", "Аж почитать захотелось", "Заинтриговали", – без конца писали поклонницы.
"Все ваши подписчицы пойдут и купят книгу. Только вопрос теперь в том , а хватит ли их в магазинах", – задумалась фанатка.
Отметим, книга называется "Дневник на двоих". Ее автор Надежда Дягилева.
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