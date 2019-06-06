"Шоу продолжается": группа "На-На" посмеялась в день рождения смертельно больного Алибасова
Группа "На-На" дала интервью после поздравления в адрес продюсера. "Несмотря на то, что тебя все похоронили, будешь долго жить", – с улыбкой заявил Владимир Политов. Все участники коллектива рассмеялись. Журналисты тут же накинулись на них с вопросами.
Сначала спросили, как изменились творческие планы. Коллектив рассказал, что все движется по намеченному графику. Единственное, Алибасов должен был участвовать в съемках клипа, которые пройдут 9 июня. У него небольшая роль, поэтому съемки состоятся без него. Концерты тоже не собираются откладывать.
"Это наша работа. Шоу продолжается", – отметил Леонид Семидьянов.
Вопросы корреспондентов про завещание вызвали раздражение у участников группы. "Вы что, его хороните уже?" – гневно спросил Вячеслав Жеребкин.
Михаил Игонин тоже прокомментировал эту трагедию. "Критической ситуации нет. Человек жив, и это главное", – утверждает солист. По его словам, коллектив будет помогать продюсеру выбираться.
Отметим, сейчас Бари Каримович в медикаментозном сне. Ему необходимо поспать пару дней, чтобы набраться сил.
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