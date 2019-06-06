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"Шоу продолжается": группа "На-На" посмеялась в день рождения смертельно больного Алибасова

Группа НА-НА. Фото: commons.wikimedia.org/Бари Алибасов (CC BY-SA 4.0)
Сегодня все друзья и близкие должны были отмечать день рождения Бари Алибасова. Легенде исполнилось 72 года.
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Группа "На-На" дала интервью после поздравления в адрес продюсера. "Несмотря на то, что тебя все похоронили, будешь долго жить", – с улыбкой заявил Владимир Политов. Все участники коллектива рассмеялись. Журналисты тут же накинулись на них с вопросами. 

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Сначала спросили, как изменились творческие планы. Коллектив рассказал, что все движется по намеченному графику. Единственное, Алибасов должен был участвовать в съемках клипа, которые пройдут 9 июня. У него небольшая роль, поэтому съемки состоятся без него. Концерты тоже не собираются откладывать.

"Это наша работа. Шоу продолжается", – отметил Леонид Семидьянов.

Вопросы корреспондентов про завещание вызвали раздражение у участников группы. "Вы что, его хороните уже?" – гневно спросил Вячеслав Жеребкин.

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Публикация от Группа НАНА (@group_nana_)

Михаил Игонин тоже прокомментировал эту трагедию. "Критической ситуации нет. Человек жив, и это главное", – утверждает солист. По его словам, коллектив будет помогать продюсеру выбираться.

Отметим, сейчас Бари Каримович в медикаментозном сне. Ему необходимо поспать пару дней, чтобы набраться сил.

Автор: Екатерина Плискина6 июня 2019, 19:13
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