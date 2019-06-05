Виктория Дайнеко сверкнула трусами
На видео исполнительница в необычном наряде: в короткой розовой юбке с блестящим ободком и аналогичном топе с объемными рукавами-воланами. Дополнили образ сверкающие босоножки на шпильке и лакированный клатч.
В таком образе певица приехала на конкурс красоты "Мисс Русское Радио 2019". Конечно, как и на любом другом светском мероприятии, там было много папарацци.
Во время съемки фотограф посоветовал Виктории отодвинуть в сторону ногу для лучшего кадра. На что та заявила, что у нее в стеклянном полу отражаются трусы.
Снимавший заверил ее, что они заметны только ей. В ответ Дайнеко развела руками и со смехом сказала: "Вам там не видно, а людям видно".
Недавно исполнительница рассказала, что ее больше всего раздражает в полетах на самолете. Как писали "Дни.ру", она убеждена, что есть проблемы пострашнее шумных детей.
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