Врачи пропустили у дочери Дайнеко опасную инфекцию
Певица вспомнила, что после прививки от туберкулеза у ее дочери начались осложнения. Врачи ставили девочке неправильный диагноз, поэтому долгое время никто не мог понять, что с малышкой. Доктора утверждали, что у крохи дерматит.
Виктория Дайнеко обратилась к более опытным докторам. Выяснилось, что на месте укола образовалась ранка, в которой развивалась БЦЖ-инфекция. "У нас была мокнущая рана с шишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому что это серьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться", – рассказала певица.
Дочери Виктории Дайнеко назначили корректное лечение. Кроха быстро пошла на поправку.
Артистка не призывает родителей отказываться от вакцинации, однако советует отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. Звезда рекомендует очень внимательно выбирать врача. Процедуру ее малышке делал "криворукий человек", и это чуть не привело к серьезным последствиям.
Напомним, Виктория Дайнеко родила дочь в октябре 2015 года. Звезда прячет наследницу от публики – лица крохи она не показывает. В соцсетях Виктория не публикует снимки девочки. Имя малышки также держится в секрете. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
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