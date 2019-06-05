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"Люблю, умею, практикую": Билан высказался о наличии в его жизни секса и романтики

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Певец ответил на вопросы поклонников. Дима Билан уверил, что в его жизни присутствует секс.
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Исполнитель решил побаловать фанатов. Звезда разрешила задавать любые вопросы, на самые интересные Дима Билан с удовольствием ответил.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Почитатели спрашивали любимца обо всем: о детстве, взаимоотношениях с родителями, планах на будущее и взгляде на жизнь. Естественно, не обошлось без вопросов о личной жизни. Многие пытались выяснить, когда 37-летний Дима Билан создаст семью.

Артист ответил коротко: "Спасибо, пока нет". На что получил более нескромный вопрос: "Есть ли в Вашей жизни секс?" 

Звезда не растерялась. "А что, все-таки кажется, что я живу в облаке из брома и невесомости? Есть, просто я не пихаю его во все посты. Период гиперсексуальности пройден. Люблю, умею, практикую", – посмеялся в ответ Дима Билан.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

После по просьбе фанатов артист поделился воспоминаниями из прошлого. По словам исполнителя, в 90-х у него был очень романтичный эпизод, который никогда не забудется.

"Еще учась в школе, целовался в разбитом парке аттракционов. Была невероятная любовь! Ну и дискотека, когда был влюблен в одиннадцатиклассницу, будучи десятиклассником. А негативное я почему-то забываю", – цитируют Диму Билана "7Дней".

Автор: Руслана Алексеева5 июня 2019, 13:37
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