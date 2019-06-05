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Шоу-бизнес

Необходимо расследование: в отравлении Алибасова подозревают семейство Шукшиных

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники не верят, что продюсер мог перепутать бытовые химикаты с обычным напитком. Народ переживает за Бари Алибасова и требует расследования обстоятельств случившегося. Отмечается также, что в деле может быть замешено семейство Шукшиных.
прочитано 3646 раз

Обывателей шокировала новость о госпитализации знаменитости. Народ никак не мог понять, как Бари Алибасов умудрился выпись очиститель для труб, проигнорировав цвет, запах и консистенцию жидкости.

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Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

СМИ сообщают, что продюсер просто перепутал стаканы. Якобы обычный напиток и щелочное средство были налиты в одинаковую посуду и стояли рядом.

Эти сведения насторожили поклонников Бари Алибасова. Теперь в Сети многие делятся своими мыслями на этот счет.

Например, некоторые читатели "Дни.ру" полагают, что отравление продюсера было подстроено. Более того, пишут, что не обошлось без наследников нынешней жены знаменитости Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

"А не надо было связывать с проклятой семейкой выродков!!!!!!!!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так просто не могло быть", "Кому выгодна смерть Бари?! Вот уроды! Один нормальный мужик и такое ему подстроить!", "Расследование начали?отпечатки сняли со стакана?это же попытка убийства", "Кто же такой"добрый", что налил в стакан этой горющей жидкости и оставил на столе?", "Наследнички подсуетились?  Никто не наливает средство от промывки труб в стакан, в этом нет никакой необходимости, все жидкие химикаты для бытовых нужд обладают встроенными в емкость специальными насадками-дозаторами, через которые наливаются в нужные трубы и не нуждаются ни в каком переливании", – рассуждают пользователи Сети о случившемся с Бари Алибасовым.

Автор: Руслана Алексеева5 июня 2019, 13:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Просто не называется истинная причина госпитализации. Стакан с химикатом на столе рядом с таким же стаканом с водой-сказка для умственно отсталых
Гость
Ответить
Это не его дело ,семья то чужая!Вот препядствие такое там встретел!
Гость
Ответить
Ну, началось. В стране, какое то, массовое заболевание. Чтобы не произошло с человеком, выстраиваются детективы и обвинители всех мастей. Помимо Шукшиных у Алибасова есть свои, родные родственники. Да и виноват ли кто, кроме самого Алибасова, это еще вопрос.
Василий
Ответить
Шукшин с ней тоже не очень долго протянул.
Гость
Ответить
ЖАЛКО МУЖИКА. ВЛИП В ЭТУ ПОДЛУЮ СЕМЕЙКУ.
1

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