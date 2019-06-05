Необходимо расследование: в отравлении Алибасова подозревают семейство Шукшиных
Обывателей шокировала новость о госпитализации знаменитости. Народ никак не мог понять, как Бари Алибасов умудрился выпись очиститель для труб, проигнорировав цвет, запах и консистенцию жидкости.
СМИ сообщают, что продюсер просто перепутал стаканы. Якобы обычный напиток и щелочное средство были налиты в одинаковую посуду и стояли рядом.
Эти сведения насторожили поклонников Бари Алибасова. Теперь в Сети многие делятся своими мыслями на этот счет.
Например, некоторые читатели "Дни.ру" полагают, что отравление продюсера было подстроено. Более того, пишут, что не обошлось без наследников нынешней жены знаменитости Лидии Федосеевой-Шукшиной.
"А не надо было связывать с проклятой семейкой выродков!!!!!!!!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так просто не могло быть", "Кому выгодна смерть Бари?! Вот уроды! Один нормальный мужик и такое ему подстроить!", "Расследование начали?отпечатки сняли со стакана?это же попытка убийства", "Кто же такой"добрый", что налил в стакан этой горющей жидкости и оставил на столе?", "Наследнички подсуетились? Никто не наливает средство от промывки труб в стакан, в этом нет никакой необходимости, все жидкие химикаты для бытовых нужд обладают встроенными в емкость специальными насадками-дозаторами, через которые наливаются в нужные трубы и не нуждаются ни в каком переливании", – рассуждают пользователи Сети о случившемся с Бари Алибасовым.
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