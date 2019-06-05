Необходимо расследование: в отравлении Алибасова подозревают семейство Шукшиных

Поклонники не верят, что продюсер мог перепутать бытовые химикаты с обычным напитком. Народ переживает за Бари Алибасова и требует расследования обстоятельств случившегося. Отмечается также, что в деле может быть замешено семейство Шукшиных.

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