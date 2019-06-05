Будет питаться через трубочку: эксперт о будущем выпившего щелочь Алибасова
Доктор химических наук Игорь Родин рассказал, что употребление внутрь раствора для очистки труб может привести к ужасным последствиям. Специалист уточнил, что подобные средства содержат щелочь, которая растворяет ткани и вызывает химический ожог.
По словам Родина, выпив большое количество бытовой химии, можно умереть. "При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей питаться по трубочке. Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается, очень сильные ожоги остаются, плохо заживающие. Зависит от количества", – цитирует химика Пятый канал.
Напомним, что вечером 4 июня музыкальный продюсер Бари Алибасов был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Он отравился бытовой химией: случайно выпил средство для промывки труб.
Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое. У звезды ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Врачи опасаются внутреннего кровотечения. Как долго продюсер будет оставаться в больнице, неизвестно.
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