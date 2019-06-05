Народ оплакивает истощенную Гагарину

Полина Гагарина предложила подписчикам своего микроблога сыграть в бадминтон. Чтобы вдохновить народ на спортивные подвиги, певица опубликовала фотографию в шортиках и коротком топе. Поклонники пожалели своего кумира.

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