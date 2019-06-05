Народ оплакивает истощенную Гагарину
Полина Гагарина, судя по всему, пошла по стопам многих российских знаменитостей, которые усиленно добиваются "невесомой" фигуры. Фотография с ракеткой, в шортах и топе вместо стремления к спортивным успехам вызвала у подписчиков страницы артистки в Instagram сочувствие.
"Кто любит бадминтон?" – задала Полина Гагарина вопрос поклонникам. И получила ответ: "Ужас, какая худая!"
"Полина, тебе надо хотя бы пять килограммов набрать. Жутковато выглядит, если честно. Одни кости", "От пампушки до анорексии – у каждого свой путь", – пожалели певицу комментаторы. Они отметили: Полина Гагарина настолько похудела, что ее "хочется накормить".
Это не первый неудачный опыт Полины Гагариной в Instagram. Недавно певица решилась опубликовать "полуобнаженный" снимок. Поклонники были единодушны: лучше бы она этого не делала.
И дело вовсе не в фигуре артистки – просто теперь, по мнению фанатов, фотографии Полины Гагариной смотрятся "дешево, как у всех". А она и в одежде, на взгляд поклонников, очень красивая.
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