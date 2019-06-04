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Шоу-бизнес

"Привыкли к силикону": Валерия обласкала грудь Кожевниковой

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Артистка не смогла пройти мимо несправедливости. Певица Валерия заступилась за подругу.
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В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок. В кадре певица Валерия позирует с приятельницей Екатериной Кожевниковой. Подруга артистки – жена известного продюсера Сергея Кожевникова.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Красивый дом. Красивая Катя. Любимые друзья. Праздник удался", – подписала фотографию знаменитость.

Внешний вид Валерии нареканий у подписчиков не вызвал, а вот наряд Кожевниковой многим пришелся не по вкусу. Екатерину раскритиковали за откровенное декольте.

Интернет-обыватели отметили, что ей стоило бы прикрыть неидеальную, на их взгляд, грудь. Супруге продюсера порекомендовали оставить пикантные платья женщинам помоложе.

"Такое платье допускается молодым, подтянутым , у кого груди упругие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кате стоит пересмотреть свой гардероб, особенно выход в свет 🔥", "Ну, Катя конечно симпатичная и наверное, Вам Валерия, несомненно хороший друг, но ее одежда....... оставляет желать лучшего, непонятно, что она хотела: открыть грудь или ее прикрыть", – написали поклонники певицы Валерии.

Бестактность пользователей Сети возмутила артистку. Звезда написала недоброжелателям ответ. "Привыкли к силикону, уже красивая естественная грудь не устраивает", – заметила певица Валерия.

Автор: Руслана Алексеева4 июня 2019, 11:55
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