"Привыкли к силикону": Валерия обласкала грудь Кожевниковой
В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок. В кадре певица Валерия позирует с приятельницей Екатериной Кожевниковой. Подруга артистки – жена известного продюсера Сергея Кожевникова.
"Красивый дом. Красивая Катя. Любимые друзья. Праздник удался", – подписала фотографию знаменитость.
Внешний вид Валерии нареканий у подписчиков не вызвал, а вот наряд Кожевниковой многим пришелся не по вкусу. Екатерину раскритиковали за откровенное декольте.
Интернет-обыватели отметили, что ей стоило бы прикрыть неидеальную, на их взгляд, грудь. Супруге продюсера порекомендовали оставить пикантные платья женщинам помоложе.
"Такое платье допускается молодым, подтянутым , у кого груди упругие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кате стоит пересмотреть свой гардероб, особенно выход в свет 🔥", "Ну, Катя конечно симпатичная и наверное, Вам Валерия, несомненно хороший друг, но ее одежда....... оставляет желать лучшего, непонятно, что она хотела: открыть грудь или ее прикрыть", – написали поклонники певицы Валерии.
Бестактность пользователей Сети возмутила артистку. Звезда написала недоброжелателям ответ. "Привыкли к силикону, уже красивая естественная грудь не устраивает", – заметила певица Валерия.
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