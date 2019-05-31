Певица Валерия раскрыла дешевый способ похудения к лету
Тому, как выглядит исполнительница в 51 год, могут позавидовать и молоденькие девушки. Жена продюсера Иосифа Пригожина в отличной физической форме.
Чтобы поддерживать стройность фигуры и не набирать лишних килограммов, Валерия тщательно следит за питанием: не ест фастфуд, мучное, сладкое, сливочное масло, не пьет алкоголь и кофе. Кроме того, звезда занимается спортом.
Певица много тренируется не только в спортзале, но и дома. Она поделилась с поклонниками в соцсети упражнением, которое поможет привести себя в форму к лету. И на это совершенно не нужно тратить деньги.
"Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая. Не люблю. Каждый раз на преодоление. Упражнения на верхнюю часть тела всегда легче", – написала певица Валерия в Instagram.
Она добавила, что этот пост – продолжение разговора с подписчиками о том, сколько нужно денег, чтобы радоваться своему отражению в зеркале. "Что посеешь, то и пожнешь", – заключила певица Валерия. Пользователи соцсети согласились с артисткой, что для похудения не нужно много денег – достаточно есть больше овощей и заниматься спортом.
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