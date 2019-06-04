Куда пойдут миллионы от продажи имущества Жанны Фриске
Анна Кипорук их Архангельской области, Рафаэль Петросян из Краснодарского края, Матвей Теребрюхов из Красноярского края и Лилиана Смирнова из Петрозаводска нуждаются в дорогостоящей терапии. У детей, возраст которых от двух до 17 лет, общая беда – злокачественная опухоль головного мозга.
Ребятам не показана операция, им может помочь только протонная терапия. Такое лечение проводится в частной российской клинике, и государство его не оплачивает. Аня, Матвей и Рафаэль и Лилиана – дети из обычных семей. "Русфонд" – их единственная надежда. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, на счет "Русфонда" перевели почти семь миллионов 980 тысяч рублей. Как сообщил представитель общества, деньги получены от продажи части наследства Жанны Фриске. В свое время дом приобрел гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев. Артистке принадлежала половина имущества, эта часть и ушла с молотка.
В 2013 году у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. "Русфонд" собирал деньги на лечение артистки за рубежом. После смерти знаменитости благотворительная организация потребовала вернуть остаток пожертвований. Родственники Жанны Фриске отказались отдавать деньги. Общественники обратились в суд. Фемида встала на сторону "Русфонда".
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