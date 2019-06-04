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Шоу-бизнес

Куда пойдут миллионы от продажи имущества Жанны Фриске

Жанна Фриске. то: www.globallookpress.com
Благотворительная организация "Русфонд" рассказала, куда потратит без малого восемь миллионов, которые удалось получить в счет долга певицы. Деньги от продажи дома Жанны Фриске пойдут на оплату лечения четверых детей.
прочитано 779 раз

Анна Кипорук их Архангельской области, Рафаэль Петросян из Краснодарского края, Матвей Теребрюхов из Красноярского края и Лилиана Смирнова из Петрозаводска нуждаются в дорогостоящей терапии. У детей, возраст которых от двух до 17 лет, общая беда – злокачественная опухоль головного мозга.

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Воюющий с семьей Фриске "Русфонд" может остаться с носом

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Ребятам не показана операция, им может помочь только протонная терапия. Такое лечение проводится в частной российской клинике, и государство его не оплачивает. Аня, Матвей и Рафаэль и Лилиана – дети из обычных семей. "Русфонд" – их единственная надежда. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, на счет "Русфонда" перевели почти семь миллионов 980 тысяч рублей. Как сообщил представитель общества, деньги получены от продажи части наследства Жанны Фриске. В свое время дом приобрел гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев. Артистке принадлежала половина имущества, эта часть и ушла с молотка.

В 2013 году у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. "Русфонд" собирал деньги на лечение артистки за рубежом. После смерти знаменитости благотворительная организация потребовала вернуть остаток пожертвований. Родственники Жанны Фриске отказались отдавать деньги. Общественники обратились в суд. Фемида встала на сторону "Русфонда". 

Автор: Руслана Алексеева4 июня 2019, 08:26
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все деньги Фриске пойдут на содержание бестолковой сестры Жанны. У самой нет ни ума,ни красоты,ни таланта Жанны,а работать не привыкла. Вот и будет жить на деньги,предназначенные больным детям.
Гость
Ответить
ЛОХОТРОН
Гость
Ответить
Огромное спасибо тем, кто показал мне прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/S9HPPN Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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