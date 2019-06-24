Тонущую Штурм бросили в открытом море
Драмой для Натальи Штурм обернулась прогулка на яхте вдоль французского побережья. Семеро друзей прибыли к прибрежному городку на юго-востоке страны. На берег отправились на катере. Пока компания отдыхала в ресторане, начался шторм.
Обслуживающий персонал рекомендовал Наталье Штурм и ее друзьям переправиться на яхту, пока буря еще не разыгралась вовсю. Совету они последовали, однако по пути к яхте катер перевернулся. Плавать в компании, кроме Натальи, умел только один "мореход" – остальные просто держались за перевернутое судно.
"Нам посоветовали сесть в моторную лодку, чтобы успеть добраться до места, где бросило якорь наше судно. А в то время шторм был уже три-четыре балла – опасно плыть. Плюс ко всему все были очень веселые, распевали песни и при этом расшатывали лодку. Поэтому где-то на полпути она у нас перевернулась", – рассказала Наталья.
Терпящие бедствие провели в холодной воде целый час – пока мимо не стали проходить корабли. Один из них забрал тех, кто не умел плавать, остальных увезли пограничники. Документы Натальи Штурм остались на яхте, так что береговая охрана еще занялась выяснением ее личности.
В итоге, проведя час в холодной воде и еще час на ветру на причале, Наталья Штурм попала на яхту. По словам певицы, люди в компании были "статусные" – поэтому шума решили не поднимать. Однако артистка до сих пор возмущена тем, что команда яхты, нанятая за хорошие деньги в Германии, не пришла им на помощь – прекрасно зная, в какой ситуации оказались пассажиры, пишет "Собеседник". Сейчас Штурм приходит в себя от пережитого на курорте в Болгарии.
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