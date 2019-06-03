Неожиданные слова Навки о сыне переполошили россиян
Чемпионка поделилась с народом серией снимков с дочерью Надеждой. Фотографии она сопроводила философскими размышлениями, которые вызвали бурную реакцию россиян.
Татьяна Навка отметила, что ей очень нравится одно выражение. "Дочь – это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!" Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.
Фигуристка добавила, что мечтает и о сыне. Некоторые усмотрели в этом намек на скорое прибавление в семействе, передает Teleprogramma.pro.
"Говорят, сын – это вечная любовь женщины!" – заключила Навка.
Под философскими рассуждениями спортсменки скопились сотни комментариев. Кто-то даже усмотрел в ее словах оскорбление. "А у кого мальчики-те не достойны повторения?" – возмутился один из пользователей. "Это дешевые штампы интернетовские, не ожидала от вас. Мальчики не комплимент!? Мальчики это тогда благословение божье, да? Бред, не разочаровывайте", – разнес Татьяну другой.
Многие выразили надежду, что в семье чемпионки появится сын. "Желаю вам сыночка еще родить", – написал комментатор. "Танечка сыночка обязательно родите", – успокоил спортсменку пользователь Сети.
Напомним, что у Татьяны Навки двое детей. Первую дочь она родила в 2000 году, когда состояла в браке с фигуристом Александром Жулиным. Девочку назвали Александрой. Вторая появилась на свет в августе 2014-го. Ей дали имя Надежда. Спустя год Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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