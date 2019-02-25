Навка без лифчика предстала перед россиянами

Татьяна Навка отдохнула в Сочи. Прославленная фигуристка продемонстрировала погружение в прорубь, причем даже не надела бюстгальтер.

Лишь недавно, в январе, Татьяна Навка после насыщенного декабря отдыхала на Мальдивах, а теперь отправилась покорять снежные трассы в Сочи. От местного колорита фигуристка в восторге. "Я катаюсь на лыжах с 16 лет, была в разных уголках мира, видела разные трассы, но так потрясающе осознавать, что у нас в стране есть такие чудесные курорты, разнообразные супер склоны с потрясающими подъемниками, кабинками и отличной инфраструктурой!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась спортсменка.

Фигуристка попарилась в бане в компании подруги Ольги Слуцкер, а затем смело окунулась в прорубь. "Лучший день в неделе тот, в который ты счастлив! 😉💖 Баня, это жизнь👆🏼", – заявила Татьяна Навка, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии из проруби и короткое видео, на котором фигуристку запечатлели в одной белой простыне.

Подписчики пришли в восторг. "Да... настоящая чемпионка!! Горжусь Вами!", "Большая молодчина!", "Холодно ли тебе девица, холодно ли тебе красная??! Танюша, не замерзай!", "Ой,,, страшно то как от красотища такой, но вам это видимо нормально, всех благ вам", "Попа не замерзла???", "С легким паром Вас !" – прокомментировали поклонники.

Особо наблюдательные фанаты сравнили Татьяну Навку со скандально известной балериной Анастасией Волочковой. "Прям как волочкова с купелью и баней", "ага, только наша Таня лучше Насти Волочковой", "Ой да что вы? Где Танюшка, а где Волочкова?!" – высказались пользователи Сети.