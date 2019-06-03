Жуткая травма не дает покоя пострадавшему Билану
Популярный артист не перестает высказываться о травме на своей странице в Instagram. Он очень рад, что удалось излечиться: похоже, последствия жуткого перелома звезду уже почти не тревожат.
"Красота ,когда наконец то можешь ходить прямо, ровно и 2 мя ногами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! – отметил Дима Билан. Поклонники бурно отреагировали на его заявление.
Высказалась даже певица Саша Савельева. "Слава Богу, все хорошо!" – воскликнула она. "Наследственность и ваше огромное желание быстрее выздороветь ускорили процесс срастания", – считает один из поклонников.
"Как это дорого и как много значит – просто ходить прямо, ровно и двумя ногами!" – радуется другой.
Напомним, что Дима Билан сломал ногу во время концертного тура. В конце марта после очередного выступления его буквально вынесли на руках со сцены. Как писали "Дни.ру", врачи поставили неутешительный диагноз.
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