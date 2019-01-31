Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом
На фотографиях звезды популярного шоу изображают пожилых людей. Зрители с трудом могут узнать в загримированных мужчинах участников старого состава: Сергея Исаева, Романа Постовалова, Сергея Калугина и Дмитрия Брекоткина.
В подписи к снимкам юморист сообщил, что скоро на YouTube появится новый видеоклип коллектива на песню "Карантин". "Скоро! Очень скоро! Новый проект "Уральских пельменей" с треком "Карантин", а пока полюбуйтесь нашими чиками и нашей тусой!" - написал он.
Некоторые поклонники признались, что не сразу догадались, кто скрывается за толстым слоем грима. "Не узнала! Еле-еле по глазам молодым с огоньком. И так буквально каждого", "Что грим делает! Встретил бы и не узнал!", "Боже мой! Что за старички! Я вас даже, ребята, сразу не признала. Большой плюс костюмерам и стилистам. Молодцы! Рассмешили", – написали они.
Ранее звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова опровергла все слухи о возможном участии в гастролях новой группы, которую возглавили "отколовшиеся" участники Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Тем не менее артистка пообещала, что примет участие в съемках шоу на канале СТС.
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