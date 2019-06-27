Ирина Винер поздно узнала о жестком запрете

Ирина Винер-Усманова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Прославленный тренер откровенно рассказала о личной жизни.

Ирина Винер родилась в Самарканде. Она призналась, что в детстве училась у всех членов своей семьи: у бабушки, окончившей высшие женские курсы и считающейся очень образованной, у дедушки – профессионального скрипача, у мамы, которая окончила медицинский институт в военное время, и у папы, известного художника и члена Академии художеств Узбекистана.

Статус семьи и воспитание не позволяли Ирине получать в школе оценки ниже пятерки. Винер рассказала: "Бабушка требовала, чтобы я переписывала тетради, если у меня на последней странице была ошибка. И я переписывала. Надо сказать, что именно бабушка приучила меня трудиться".

Ирина Винер умудрялась совмещать успешную учебу в школе с посещением балетной студии и секцией художественной гимнастики. По этому виду спорта она трижды становилась чемпионкой Узбекистана. А когда училась в четвертом классе, отправилась в хореографическое училище, где ее приняли в резерв, а вскоре прислали письмо, подтверждающее зачисление.

Вот только узнала Ирина об этом поздно. Дело в том, что письмо попало в руки ее бабушке и та разорвала его со словами, что актрис и балерин в их семье не нужно. Тем не менее Ирина Винер не оставила надежду связать жизнь с искусством и решила стать актрисой. Но и тут возникли препятствия. "В старших классах я собиралась поехать поступать во ВГИК, но хотела только на курс к Сергею Герасимову, а он набирал студентов то ли на год позже, то ли раньше, чем я окончила школу. А другой педагог меня не устраивал, поэтому я не пошла", – объяснила Ирина Винер.

Будучи студенткой института физкультуры, она сделала первые тренерские шаги. Тогда для написания диссертации Ирина набрала первую экспериментальную детскую группу. Она настолько втянулась в работу, что совершенно забросила диссертацию. Сейчас с ее именем связаны все победы наших соотечественниц в художественной гимнастике, хотя когда-то методы Ирины Винер не понимали.

"Критиковали очень, говорили, что это не художественная гимнастика. Но при этом даже боялись, потому что на соревнованиях, когда ставили не те оценки, я могла броситься к судейскому столу и не знаю что сделать. И это очень долго длилось, до лондонской Олимпиады. Мы начали выигрывать, и нас без конца хотели убрать, потому что не может выигрывать 20 лет одна страна, просто не имеет права", – рассказала Ирина Винер.