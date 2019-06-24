55-летней Азизе понадобилась операция перед свадьбой

В июле должна состояться первая в жизни Азизы свадьба. Специалист убежден: чтобы идеально выглядеть, артистке следует сделать операцию, и не одну.

55-летняя Азиза в июле свяжет себя узами брака с Олегом Бескровным. Примечательно, что эта свадьба окажется первой для певицы. Говорят, артистка решила готовиться к важному дню на Кипре, куда отправилась с гастролями. После работы Азиза там осталась, чтобы восстановить силы.

Однако, по мнению Мадины Байрамуковой, певице нужно сделать несколько операций. Например, подтянуть кожу лица. "В молодости тяжелая нижняя треть лица придавала ей некую грубость, что в совокупности с восточным темпераментом делало ее объектом вожделения и притягивало взгляды многих мужчин славянского происхождения. Но с возрастом эта ее природная особенность усугубила проблемы с овалом лица, у артистки появились брылы", – рассказал эксперт.

По мнению специалиста, у Азизы с возрастом появилось много морщин и кожных заломов. "Отечность и пастозность на лице – это последствия вредных привычек. На сегодняшний день Азизе необходимо разгладить кожу, не утяжеляя ее", – констатировала Байрамукова. А чтобы облегчить нижнюю часть лица, по ее словам, Азизе следует удалить комки Биша.

А еще артистке предлагают сделать липосакцию в области щек и второго подбородка и изменить нос. "Восточный нос Азизы достаточно широк, с возрастом он становится шире и приобретает рыхлую структуру. Поэтому я бы рекомендовала певице сделать ринопластику. Кукольный нос делать не нужно, так как это не будет сочетаться с ее чертами лица, а просто убрать возрастные проблемы", – посоветовал эксперт.

Мадина убеждена, что Азизе нужно как следует поработать и над веками, – имеются избыток кожи в области верхнего, а также грыжевые образования в области нижнего. Кстати, в интервью Азиза признавалась, что никогда ничего не делала со своей внешностью. "У меня есть шрам на лбу, который я получила еще в детстве. Мне предлагали с помощью специалистов его убрать. Я отказалась. Не стала делать и большую грудь. Она мне не идет!" – цитирует певицу "Собеседник".