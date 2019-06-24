Перепуганная Елизавета II сбежала из дворца

Нашествие крыс вынудило королеву Великобритании уехать из Букингемского дворца. Елизавета II в ужасе покинула резиденцию.

Грызунов заметили на кухне. После этого в Букингемском дворце проведут комплекс дезинсекционных мероприятий.

Подданные Елизаветы II ужесточили борьбу с животными и уже проводят серию инструктажей для всех обитателей резиденции, сообщает газета The Sun. Примечательно, что крысы и мыши – популярная проблема для жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.

В прошлом году Великобританию заполонили новости о том, что страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали невосприимчивы к яду. Новые особи по размеру схожи с обычными кошками.

Ранее сообщалось, что Елизавету II планировали "выселить" в 2025 году в связи с ремонтом резиденции. Отметим, что Букингемский дворец заложен в 1703 году.

К слову, крысы – проблема не только страны, возглавляемой Елизаветой II. Так, летом 2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждали очевидцы, достигали размеров кошек. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен.