"Все надоело": худеющая Гузеева находится на грани срыва
Телесваха сообщила подписчикам в Instagram, что следует собственной системе питания. Актриса заявила, что будет есть только полезные продукты: рыбу, каши и фрукты.
Однако ведущей шоу "Давай поженимся!" на Первом канале надоело сидеть на диете. Ограничения в еде даются ей тяжело. Лариса Гузеева рассказала в Stories, что отправилась на рынок в надежде купить продукты, которые еще не надоели.
По словам артистки, борьба с жиром продолжается. "Уже не знаю, что готовить, из чего готовить. Все противно, все надоело. Решила выбрать белок и какую-нибудь зелень", – цитирует Гузееву Teleprogramma.pro.
Как писали "Дни.ру", Лариса резко изменила имидж. Из роковой брюнетки она стала блондинкой. Поклонники раскритиковали звезду за новую прическу. Однако ведущая решила поставить все точки над i, заявив, что ей нравится новый цвет волос.
Напомним, что уже несколько месяцев Ларису Гузееву травит в Сети резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он высмеивает участников программы "Давай поженимся!", вызывая шумиху вокруг проекта. Пользователи Сети пришли к выводу, что юморист намеренно привлекает внимание к себе, и скорее всего – с одобрения Ларисы Гузеевой.
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