"Грязный рот не зашьешь": Собчак оскандалилась из-за бывшей жены Богомолова

Ксении Собчак снова досталось. На сей раз гламурной блондинке вменили в вину беспочвенное нападение на бывшую жену ее любовника Константина Богомолова Дарью Мороз.

Лена Миро на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" разразилась новым постом о Ксении Собчак. Блогер прокомментировала шумиху о том, что якобы скандально известная телеведущая схлестнулась в Сети с Дарьей Мороз, бывшей женой ее любовника, режиссера Константина Богомолова.

Блогер вкратце напомнила, с чего все началось: "Ксения Собчак в Прощенное воскресенье старалась – воровала в очередной раз цитаты великих, чтобы философски попросить прощения, а Дарья Мороз пришла и высказала недоумение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Отметим, что Дарья Мороз написала: "Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные. На мой вкус это глупо и пОшло. Не та площадка да и вообще".

По мнению Миро, после этого поста Собчак "порвало". Она разразилась новым постом, суть которого сводилась к тому, что "карликовые умы" везде умудряются найти глупость и пошлость. "Я – сильная и уверенная. А вы все – говно. В такой парадигме и живет ведущая публичного дома 2. А может, Ксения просто глупая лицемерка?" – задалась вопросом Лена Миро.

Далее она развила свою мысль: "Больше всего в людях меня раздражает глупость и лицемерие. Эталоном и первого, и второго служит Собчак. Мысли – подслушанные и сворованные. Поступки – подлые и высказывания – насквозь фальшивые. Увести у жены мужа? Бывает всякое. Унижать бывшую своего любовника? Да, тоже нормально. Мужа-то своего облила публично помоями, так что же теперь – бывшую жену жалеть?"

Лена Миро считает, что Ксения Собчак в глазах общественности хочет иметь положительный имидж. "Хорошей быть хочется. Хочется, чтобы любили. Восторгались умом, которого нет, и благородством, которое у дочери Собчака и Нарусовой отсутствует по умолчанию. Что же делать с такими данными? Ну, можно лицемерно попросить прощения, чтобы потом облить всех снова говном. Грязный рот – не зашьешь, а подлую натуру – не сменишь", – резюмировала блогер.