"Следит за каждым шагом": Кожевникова решилась на крайние меры из-за происков воровки

Известная актриса находится в активном поиске няни своим детям. Мария Кожевникова опубликовала соответствующий пост в Instagram.

Артистка сообщила подписчикам, что агентства ей надоели, поэтому она решила попытать удачу в соцсети. Мария Кожевникова рассказала, что ищет няню для своих старших детей четырех и пяти лет, а также описала требования.

"Необходимо педагогическое образование, возраст до 45, так как дети очень активные (футбол, велосипед, баскетбол и...). График работы: неделя через неделю или 2 через 2 (с понедельника по пятницу дети в садике). Нужна добрая, креативная, уважающая личностные качества каждого ребенка и, главное, умеющая найти контакт с маленькими, но уже мужичками, тем более, что они сложившиеся банда", – написала Мария Кожевникова. Она добавила, что все остальные подробности кандидатке сообщит при разговоре.

В свою очередь Telegram-канал "Только никому" предположил, что претендентку на вакансию няни у Марии Кожевниковой ждет проверка на детекторе лжи. На крайние меры Мария Кожевникова решилась из-за происков воровки и теперь будет осмотрительнее и придирчивее в выборе помощницы.

"Семейство актрисы целый год обкрадывала предыдущая нянька: зимой выносила летнюю одежду, летом – зимнюю и т.д... Но теперь этот номер не пройдет – Маша поставила в доме скрытые камеры и следит за каждым шагом прислуги", – написали авторы канала.